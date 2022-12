Minimalna plača bo prihodnje leto med 1200 in 1225 evri bruto oziroma približno 878 evrov neto, je napovedal minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, v čigar izključni pristojnosti je določitev najnižjega dohodka za polni delovni čas. To je označil za dobro novico pred prazniki in z njo izpolnil pričakovanja sindikatov. Delodajalci pa opozarjajo, da bo povečanje stroškov dela nad zakonsko obvezo, ob visoki rasti cen energentov, dodatno bremenilo njihovo poslovanje in slabilo konkurenčnost. Kako se bo obrnilo, bo kmalu jasno.