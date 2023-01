Kitajski reli

Ukrep sledi konec lanskega leta sprejeti odločitvi kitajskih oblasti, da končajo politiko ničelnega covida, ki ji je sledilo hitro naraščanje števila okuženih v državi. Slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil priporočila za potnike, ki potujejo na Kitajsko ali se od tam vračajo.

Priporočljivo je, da so potniki cepljeni z vsemi priporočenimi odmerki cepiva proti covidu-19, da v zaprtih prostorih nosijo masko in skrbijo za ustrezno higieno rok. Število primerov covida-19 na Kitajskem je namreč trenutno zelo visoko, potem ko je Peking minuli mesec odpravil politiko ničelne tolerance do bolezni.