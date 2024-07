Kompetence

Do 31. avgusta je ministrstvo za zdravje podaljšalo javno razpravo o osnutku zakona, s katerim naj bi, kot smo že poročali, po več kot dveh desetletjih prizadevanj normativno uredili psihoterapevtsko dejavnost. Pri tem mu je uspelo vpletene poenotiti v eni točki – oceni, da predlog, kakršen je zdaj, ni dober, argumenti, zakaj ne, pa so si, pričakovano, diametralno nasprotni. Ministrstvo vseeno vztraja, da njihove rešitve povečujejo dostopnost, varnost, kakovost in preglednost storitev.