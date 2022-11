Konferenca o podnebju

Tudi to je znak segrevanja planeta, a to bodo voditelji sveta gotovo ukrotili s klimatskimi napravami. Ne bo prvič, da narava kaže, da z njo ne ravnamo skrbno, bo pa prvič, da so razmere na svetu tako nesrečno zapletene.

Vrh bo po izjavah vpletenih seveda uspešen, strinjali se bodo o nujnosti ukrepanja in najbolj pereče odločitve preložili na 28. vrh.