Korupcijska pojedina

V Transparency International so indeks zaznave korupcije v javnem sektorju (CPI) vzpostavili leta 1995. Slovenija je lani dosegla najslabšo oceno od leta 2013 in s tem padla za šest mest. Razlika med teorijo in prakso v preprečevanju korupcije je pri nas prevelika, pravijo uradni preprečevalci korupcije.