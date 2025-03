Leta 2024 nobena država ni dosegla enakosti spolov. Položaj žensk se je v osemnajstih državah, med njimi v Afganistanu, Venezueli in Južni Afriki, še poslabšal. Vsakih enajst minut žensko umori njen partner ali sorodnik. Štirideset odstotkov jih po svetu živi v državah z restriktivnimi zakoni glede pravice do splava, 270 milijonov jih nima dostopa do kontracepcije.