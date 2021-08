Novi upravljavec?

Ena večjih sprememb v zdravstvu se napoveduje z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju.



Predlog ukinja 45-člansko skupščino zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), ki upravlja 3,4 milijarde evrov težko zdravstveno blagajno, in jo nadomešča z enajstčlanskim svetom zavoda. Člani skupščine so ogorčeni, minister Janez Poklukar pa odgovarja, da je »treba zagotoviti učinkovito upravljanje«.



Skupščina ZZZS te dni glasuje o zahtevi, naj minister umakne predlog zakona. Javna razprava traja do 6. avgusta.

