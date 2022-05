Udeleženci prvega simpozija o laboratorijsko vzgojenem mesu so evropske odločevalce pozvali k zakonski podpori, financiranju raziskav in promociji tehnologije, ki obljublja konec industrijske živinoreje in uspešnejše spopadanje s posledicami podnebnih sprememb. Verjamemo, da bo nekaj raziskav namenjenih tudi vizualni in okuševalni plati nove hrane, saj tudi laboratorijem nekaj ljudi ne zaupa najbolj.