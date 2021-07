Minister za zdravje Janez Poklukar je glede hitrega testiranja pomiril javnost, da bo cena zanj največ 12 evrov. Zdaj ga večina izvajalcev vrednoti na 20 evrov, kar pomeni, da bodo morali cene znižati za najmanj osem evrov.



Kljub temu pa redno testiranje za vse, ki se še nočejo cepiti, ne bo poceni, sploh če ga bodo morali opravljati na 48 ur.



Prav tako ni jasno, ali bodo necepljeni ljudje brez testa lahko uporabili javni prevoz, šli v trgovine, na prireditve ... Se bodo morali za prihod na delovno mesto testirati vsakih 48 ur ali na teden dni? Jim bo stroške za teste povrnil delodajalec ali jih bodo morali kriti sami? Kdo bo preverjal, ali so redno testirani, in kaj, če ne bodo – jim bo delodajalec lahko vročil odpoved pogodbe o zaposlitvi? Moteče je tudi, da odškodnina za primer zapletov po cepljenju proti covidu-19 zakonsko še ni urejena, kar je še dodaten vzrok, da posamezniki z njim odlašajo in bodo koristili HAGT, dokler ga bodo zmogli financirati.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: