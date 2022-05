Politična somišljenika

»Še daleč smo od tistega ideala, ko ne bo vse samo v dobičkih, ko ne bo vse v dodani vrednosti, ko ne bo vse v konkurenčnosti, ampak bo tema postal res človek, delavec in delavka,« je na Ravnah na Koroškem dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič. Merilo mora biti dostojno življenje, dostojna mladost in starost. Ta svet je treba usmeriti v človeka, ne v kapital.

Številne prireditve s kresom so tradicionalno pripravili v manjših krajih in na okoliških gričih, eno večjih in najbolj obiskanih kresovanj pa je bilo tudi letos v organizaciji sindikatov na ljubljanskem Rožniku. V ospredju nagovorov so bile nedavne državnozborske volitve. Vodstva ZSSS, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam in Konfederacije sindikatov javnega sektorja so se zavzela za ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zdravstva, postopno skrajševanje delovnega časa na 32 ur in tudi za oblikovanje demografskega sklada, za samostojni Slovensko tiskovno agencijo in RTV Slovenija. Sindikati so pozvali k obuditvi socialnega dialoga, ki ga je po njihovih opozorilih aktualna vlada pod vodstvom Janeza Janše prekinila. Pričakujejo, da bodo z novo vlado lažje vzpostavili kakovosten socialni dialog.