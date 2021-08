Precepljenost

Ivermektin – čudežno, a prepovedano zdravilo proti covidu? Počasi in previdno.



Gre za antiparazitsko zdravilo, ki ga preizkušajo, ali bi se lahko kosalo tudi s koronavirusom. Poteka cela vrsta študij, vendar nobena (še) ni nedvoumno pokazala njegove učinkovitosti. Nekatere, ki so ga kovale v nebo, so se celo izkazale za vsaj dvomljive kakovosti, če že niso bile (namenoma) potvorjene. In vemo, kako zelo je lahko škodljiva ena sama študija, katere rezultate si je avtor izmislil. Prav zaradi take smo danes v situaciji, ko ne zaupamo danim rešitvam v obliki cepiva.

