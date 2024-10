Samozaposleni

Slovenija še nikoli ni imela tako veliko in tako visokega deleža samozaposlenih. Gradbeni delavci, poslovni svetovalci, oglaševalci, arhitekti, programerji in športni delavci so v zadnjih petih letih najbolj povečali število samozaposlenih.

Razlogov za rast je več. A treba je dodati, da je v dejavnostih zaradi pomanjkanja delovne sile samozaposlovanje upadalo.