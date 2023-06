Minister za obrambo Marjan Šarec je danes zaključil dvodnevno srečanje z obrambnimi ministri držav članic Nato zveze. Drugi dan srečanja so ministri posvetili razpravi o odvračalni in obrambni drži držav zavezništva in pregledu implementacije odločitev ter ukrepov za nadaljnjo krepitev zavezniške odvračalne in obrambne drže.