Slovenska smučišča bodo v prihajajoči zimski obratovala, so na novinarski konferenci zatrdili v Združenju žičničarjev Slovenije in s tem poskušali pomiriti razburjenje po izjavi ministra za infrastrukturo, da bi jih lahko zaradi energetske krize zaprli. Čeprav žičničarji zatrjujejo, da bodo vozovnice dražje za pet do deset odstotkov, podatki kažejo, da bo ta skok ponekod tudi višji, nekateri pa cene še vedno skrivajo.