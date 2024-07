Stop – klop

Do konca junija je NIJZ prejel 1359 prijav o obolelih z lymsko boreliozo (LV) in 34 prijav o klopnem meningoencefalitisu (KME).

Največ primerov lymske borelioze je bilo v Ljubljani, Mariboru in Radovljici oziroma v goriški in gorenjski regiji ter jugovzhodni Sloveniji, medtem ko o najvišji stopnji obolevnosti s KME poročajo iz primorsko-notranjske, gorenjske in koroške regije.