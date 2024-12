Težka detektivska

Prenovljeni zakon o detektivski dejavnosti naj bi okrepil preglednost, odgovornost in strokovnost izvajanja detektivske dejavnosti, ureja disciplinsko odgovornost detektivov ter dodatno krepi učinkovitost in integriteto poklica, so prepričani snovalci novele zakona z ministrstva za notranje zadeve. Več kot pol v Sloveniji registriranih zasebnih detektivov se s tem ne strinja in svari, da jim je država v skrbi za pravice preiskovancev zvezala roke.