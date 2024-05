Umrl je režiser filma Super veliki jaz

V četrtek je umrl Morgan Spurlock, najbolj znan kot režiser dokumentarnega filma Super veliki jaz. Njegova družina je v izjavi sporočila, da je »zaradi zapletov raka mirno preminil, obkrožen z družino in prijatelji v New Yorku«. Star je bil 53 let.

Zaslovel je s filmom Super veliki jaz. FOTO: Press release

Film Super veliki jaz, ki je izšel leta 2004, je bil njegov prvi režiserski film in je zaznamoval nov pristop v dokumentarnih filmih. Spurlock je mesec dni jedel zgolj hrano iz McDonald'sa, v filmu pa prikazal, kako slabo to vpliva na njegovo telesno in duševno zdravje.

Pri tem si je določil štiri osnovna pravila: 1. jedel bo izključno tisto, kar je na voljo na jedilnem listu, 2. ne sme naročiti super velikega obroka, razen če mu ga ponudijo, 3. vsako jed na jedilniku mora jesti vsaj enkrat in 4. jesti mora vse tri glavne obroke dnevno – zajtrk, kosilo in večerjo. Istočasno ne sme telovaditi več, kot to počne povprečni Američan, kar znaša približno kilometer in pol hoje na dan.

Morgan Spurlock, še pred časom nezaposleni filmar, je želel z empirijo dokazati nekaj, kar tako ali tako že vedo: hitra prehrana škodi zdravju, je v recenziji filma za Delo pred dvema desetletjema zapisal filmski kritik Simon Popek. Že po tednu takšne prehrane se je Spurlocku radikalno povišala telesna teža, količina holesterola in pritisk, dobil je pogoste glavobole, utrujenost in celo znake depresije. Kljub hudemu poslabšanju zdravja in zahtevam zdravnikov naj poskus prekine, je z nenavadno dieto nadaljeval en mesec.

Popek je Spurlocka označil za prostovoljnega mazohista v iskanju publicitete, film pa za »reality show v formi celovečernega filma«. Kljub nekaterim nenaklonjenim kritikom je bil Super veliki jaz nominiran za oskarja za najboljši dokumentarni film in je pripomogel k ozaveščanju o krizi debelosti v ZDA.

Spurlock je bil diplomant newyorške umetnostne akademije, ki jue pred filmom Super veliki jaz ustvaril več kot 60 različnih televizijskih projektov, od reklam do glasbenih videospotov. Eden teh je bil tudi televizijski kviz I Bet You Will za televizijo MTV. Pri tem projektu mu je za stroške ostalo 65.000 dolarjev, ki jih je porabil za snemanje dokumentarca Super veliki jaz. Film je v kinematografske blagajne v ZDA prinesel 11,5 milijonov dolarjev in če upoštevamo, da producent filma od tega zneska dobi približno dobro polovico, je film prislužil stokrat več, kot je znašal proračun.

V nadaljevanju, filmu Super veliki jaz 2 iz leta 2017, je Spurlock vodil lastno restavracijo s hitro prehrano in ugotavljal, kako se je prehrambena industrija spremenila. Po uspehu filma Super veliki jaz je posnel še film Kje na svetu je Osama Bin Laden?, v katerem je poskušal izslediti takrat iskanega vodjo Al Kaide.