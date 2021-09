V dobri kondiciji.

Današnji praznik je imenitna priložnost za vpogled v zdravje slovenskega športa. »Dan slovenskega športa ni le še eden na seznamu državnih praznikov. To je praznik s posebnim pomenom, namenjen promociji športa s poudarkom, da vsi praznik obeležijo s telesno dejavnostjo.« Besede Bogdana Gabrovca, prvega moža Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo prihodnje leto žezlo predal nasledniku, so sporočilne.



Večina Slovenk in Slovencev bo ustrezno zaznamovala praznik šele 23. septembra 2023, ko bo dan slovenskega športa prvič datiral na konec tedna. Praznik sovpada z evropskim tednom športa, ki prinaša podobno sporočilo evropske komisije, katere namen je prebivalce stare celine spodbuditi k telesni dejavnosti in skrbi za zdravje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: