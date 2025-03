Večji nadzor

V novi aplikaciji Erar najdemo podatke o prejemnikih in darovalcih daril, imamo boljši vpogled v lobistične stike, preglednejši prikaz sprememb premoženjskega stanja funkcionarjev nad 10.000 evrov in brez omejitev pri nepremičninah, navedeni so davčni dolžniki, prikaz nakazil prejemnikov v tujino ter plačil fizičnim osebam nad plačo predsednice republike (6415 evrov) kot tudi sponzorskih, donatorskih, svetovalnih in drugih intelektualnih pogodb. Podatki se zajemajo zadnjih deset let, razen lobiranja (pet let) in spremembe premoženjskega stanja (od leta 2022).