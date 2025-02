Težko v penzijo

Zakon zdaj starejšim delavcem omogoča, da tik pred upokojitvijo za največ 25 mesecev odidejo na zavod za zaposlovanje, torej med brezposelne, kjer na mesec prejemajo nadomestilo od 530 do 892 evrov, in se nato ob izpolnitvi pogojev upokojijo. K temu se zatekajo tako delodajalci kot zaposleni. Prvi zato, ker jim to omogoča mehko zmanjševanje števila zaposlenih, pa tudi pomlajevanje kadra, drugi pa, ker to omogoča nekakšno upokojitev pred dokončno upokojitvijo.