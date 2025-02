Vojaški prijem

Cilj dveh odstotkov BDP naj bi Slovenija dosegla do leta 2030, čeprav v EU in Natu narašča pritisk za povečanje vlaganj na vsaj tri odstotke. Golob je izpostavil, da prerazporejanje sredstev iz sociale, pokojnin in zdravstva za obrambo ni enostavna odločitev, saj bi to pomenilo prerazporeditev več milijard evrov. Kljub temu premier Robert Golob pravi, da bo Slovenija temeljito premislila o možnih načinih za postopno povečanje obrambnih izdatkov, a za zdaj ne načrtuje sprememb proračuna.

Slovenija letos predvideva dosego 1,5 odstotka BDP za obrambo, kar Golob ocenjuje kot že velik finančni zalogaj. Prav tako se ni pridružil pobudi 19 voditeljev EU, ki želijo sprostitev pravil Evropske investicijske banke (EIB) za financiranje vojaških projektov, saj meni, da bi morala ta ostati osredotočena na razvoj infrastrukture in konkurenčnost gospodarstva. Namesto povečanih izdatkov za klasično oborožitev Slovenija stavi na prihodnost vojaške industrije, vključno z vesoljskimi tehnologijami, kibernetsko varnostjo in protizračno obrambo.