Barve zemlje

Znanstveniki že desetletja opozarjajo, da bo rast emisij toplogrednih plinov povzročila tudi segrevanje planeta, a emisije še kar rastejo, vrh naj bi dosegle prihodnje leto. Višje temperature pa ne prinašajo le bolj intenzivnih suš in na drugi strani poplav, temveč tudi bolezni in milijone beguncev z območij, kjer življenje ne bo več mogoče. To seveda pomeni tudi nove konflikte.