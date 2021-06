V beg, ne da bi se zganil

V nadaljevanju preberite:



Kot pisatelj s svojimi liki splete tesno vez in skozi pisanje zaživi­ dvojno življenje, pravi doktor socialne antropologije, prevajalec iz španskega jezika in aktivist, ki se je za človekove pravice zavzemal doma, pa tudi v Mehiki in Gvatemali. Tako je bilo pri prvencu Rok trajanja (2016), ki je nastajal v letih bivanja v Barceloni, in tako je pri Škrbinah (2020), romanu o nastajanju romana, ki odpira številne premisleke o današnji družbi, posamezniku, prostoru in času ter se bistvu približa tako, da mu vzame status bistva. Po tem, ko je za Škrbine dobil Cankarjevo nagrado, se bo Kralj s peterico finalistov za kresnika že drugič po letu 2017, ko je bil nominiran za prvenec, po­vzpel na Cankarjev vrh.



O tem kaj se zgodi, ko pisatelj sebe doživlja kot literarni lik, kako iz praznin nastane roman in o tem, da so zanj premori med pisanjem skoraj enako pomembni kot pisanje samo, smo se pogovarjali z letošnjim finalistom za kresnika Gašperjem Kraljem.