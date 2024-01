Brezmejno filmsko sodelovanje in velik potencial

V nadaljevanju preberite:

Danes sta se v Trstu v okviru 35. Tržaškega filmskega festivala odvila srečanje slovenskih in italijanskih filmarjev ter predstavitev uspehov in načinov sodelovanja med državama. Pri dogodku sta s festivalom združila moči Slovenski filmski center (SFC) ter evropski prestolnici kulture (EPK) 2025 Gorica in Nova Gorica.

Večletno sodelovanje med državama na filmskem področju je svojevrstna zgodba o uspehu, ki ves čas živi v senci nerazumevanja in nestanovitnega odnosa države, ki kljub številnim primerom dobre prakse iz tujine in obljubam ne uvidi prednosti, ki jih prinaša filmska industrija kot gospodarska panoga.

Na dogodku je uvodoma nastopila direktorica SFC Nataša Bučar, ki je povedala, da je Italija »v zadnjih sedmih letih poleg Hrvaške in Srbije ena od treh najboljših partneric slovenskega filma. Širjenje sodelovanja slovenskih producentov s producenti iz Italije naznanja tudi potrebo po tem, da se med Slovenijo in Italijo podpiše bilateralna koprodukcijska pogodba, ki bo zagotovila še ugodnejše pogoje sodelovanja med ustvarjalci z obeh strani meje.«