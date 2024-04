V ruskih napadih na Odeso in Harkov ubitih več ljudi

V ponedeljkovem ruskem napadu na ukrajinsko pristaniško mesto Odesa je bilo po zadnjih podatkih ubitih pet ljudi, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Tarča ruskih napadov je bilo danes tudi drugo največje ukrajinsko mesto Harkov, kjer sta bila ubita dva človeka.

Število žrtev ruskega raketnega napada na Odeso se je povečalo na pet, potem ko je eden od ranjenih umrl v bolnišnici, je po telegramu danes sporočil vodja regionalne vojaške uprave Oleg Kiper.

Kot je še dejal, se zaradi poškodb zdravi 23 ljudi, od katerih jih je osem v resnem stanju, od teh so štirje, med njimi tudi štiriletna deklica, v izjemno resnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kiper je kasneje sporočil, da so za danes v regiji razglasili dan žalovanja.

Ruske rakete so v ponedeljkovem napadu na Odeso zadele in poškodovale tudi stavbo, ki je med domačini znana kot »grad Harryja Potterja«, zaradi podobnosti s tistim iz filma o slavnem čarovniku. Stavba, ki jo je zajel ogenj, je rezidenca nekdanjega poslanca Sergeja Kivalova, ki je bil v napadu ranjen. V njej je pravna akademija, ki jo vodi Kivalov.

V današnjem obstreljevanju Harkova na severovzhodu Ukrajine, ki ga ruske sile neusmiljeno napadajo, pa sta bila ubita dva človeka, šest je ranjenih, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinjegubov. Dejal je, da je Rusija Harkov napadla z vodenimi bombami.

Več žrtev med lokalnim prebivalstvom

Razmere so se zaradi ruskega bombardiranja Harkova, ki leži blizu ruske meje, močno poslabšale. Na to je v današnji izjavi opozorila tudi humanitarna organizacija Mednarodni reševalni odbor (IRC).

Kot so navedli, so nedavni napadi povzročili veliko škodo na civilni infrastrukturi in močno povečali število žrtev med lokalnim prebivalstvom. Mesto je prizadeto še zaradi izpadov električne energije, motenj v preskrbi z vodo in ogrevanjem ter ohromitve javnega prevoza.

Rusija že mesece neusmiljeno napada ukrajinska mesta in napreduje na ukrajinski vzhodni fronti, medtem ko Kijev čaka na dostavo ključnih pošiljk ameriškega orožja.