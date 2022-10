Doživeti film kot pred 90 leti

V nadaljevanju preberite:

Da smo narod hribolazcev, potrjuje tudi prvi slovenski celovečerni film, ki ga je amaterska filmska ekipa alpinistov iz Turistovskega kluba Skala iz Ljubljane – skalašev, dokončala leta 1931, pod režijsko taktirko gornika in glasbenika Janka Ravnika. Po dolgi ter zahtevni restavraciji in digitizaciji ga bomo jutri doživeli v njegovi prvinski obliki, so obljubili pri Arhivu Republike Slovenije.

Na premieri 29. avgusta 1931 v Unionski dvorani je zgodba o potovanju treh prijateljev na Triglav očarala in navdušila gledalce ter vse veljake tistega časa, ki so se udeležili veledogodka. Kamera je pospremila na pot ljubljanskega študenta Gornika (Herbert Drofenik), jeseniškega železarja Robana (Joža Čop) in kmečkega poba Klemna (Miha Potočnik), ki so se iz Kranjske Gore, prek Vršiča, Prisojnika, Vodnikove koče in Kredarice, odpravili v »kraljestvo Zlatoroga«. Prvo noč so preživeli v šotoru, naslednji dan pa na poti srečali kosce, gozdarje in planšarje, noč pred končnim vzponom pa prebili pri lepi pastirici Lizi (Franica Sodja), kjer se v film prikrade tudi gorska romanca. Avantura se je srečno končala z vrnitvijo v dolino, kjer so se na Bledu poslovili.