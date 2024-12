Grenka lekcija za Daniela Craiga

22. film o Jamesu Bondu Kvantum sočutja je bil vse od leta 2008, ko se je prvič pojavil v kinotekah po svetu, neprestano tarča kritik. Daniel Craig, ki je nasledil Pierca Brosnana v vlogi britanskega tajnega agenta, je v intervjuju s The Hollywood Reporter razkril, da je bil primoran velik del scenarija za Kvantum sočutja napisati sam.

Craig je pojasnil, da se je takrat snemanje filma začelo, čeprav scenarij še ni bil pripravljen. V pripravah na snemanje Bondovega filma pa je nato sindikat ameriških scenaristov (WGA) organiziral stavko, ki se je začela 5. novembra 2007. Paul Haggis, scenarist za Kvantum sočutja, se je pridružil stavkajočim in pustil scenarij nedokončan, je pojasnil Craig.

Kljub kar nekaj izjemnim akcijskim prizorom, je bila zgodba Kvantuma sočutja prešibka, da bi posneli uspešen film. FOTO: Press Release

»Tega najbrž ne bi smel razkriti – nočem zaslug. [Sindikati] so nam dovolili delati, zato smo se znašli v takšni situaciji,« je dejal Craig in dodal: »Pravila stavke sindikata so dovoljevala sodelovanje med režiserjem in igralci ter pisanje scenarija. V filmu je kar nekaj izjemnih kaskaderskih prizorov in še vedno nosim posledice kot dokaz.«

Angleški igralec je poudaril, da zaradi tovrstnih akcijskih prizorov film ni povsem slab. »A konec koncev ni nič pomagalo – zgodba je bila šibka. Naučil sem se grenke lekcije: ni pametno začeti filma brez scenarija.«

56-letnik je nastopil v kar petih Bondovih filmih, ki so posneti po knjigah Iana Fleminga. Zadnji Craigov film o britanskem tajnem agentu Ni čas za smrt se je na filmskih platnih pojavil leta 2021.