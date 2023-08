Igrani celovečerec Hanne Slak Niti besede bo tekmoval v Torontu

Na 48. filmski festival v Torontu se je v tekmovalni program, imenovan Platforma, uvrstil nov igrani celovečerni film režiserke Hanne Slak Niti besede. Film je nastal v nemško-slovensko-francoski koprodukciji s številno slovensko ustvarjalno ekipo. Na festivalu, ki bo potekal od 7. do 17. septembra, bo doživel svetovno premiero.

Intimna drama Niti besede raziskuje soodvisnost poklicnega in družinskega življenja. Govori o tektonskih premikih v odnosu med otrokom in staršem, ki vplivajo na odraščanje, ter o medsebojnem zaupanju in posledicah, ko je to izgubljeno, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Film pripoveduje o 43-letni dirigentski zvezdi Nini, ki se z orkestrom pripravlja na odločilni koncert Mahlerjeve Pete simfonije. Vaje potekajo po načrtih, dokler se njen 14-letni sin Lars ne vplete v nenavadno nesrečo. Protagonistko je odigrala nemška igralka Maren Eggert, znana iz filma Pravi moški režiserke Marie Schrader, sina pa Jona Levin Nicolai.

Režiserka je pojasnila, da imata v filmu zelo pomembno vlogo glasba in zvok. Pri tem sta sodelovala dirigentka Živa Ploj Peršuh in snemalec zvoka Grega Švabič.

»Snemali smo pozimi na viharni francoski obali Atlantika, Grega je to nalogo mojstrsko obvladal, prav tako izjemni Aleš Belak, slovenski operator stedikema, vajen ekstremnih izzivov. Eno od glavnih vlog je odigral Marko Mandić, igralec, s katerim sodelujem že od študijskih let, in upam, da imava pred seboj še vrsto zanimivih filmskih zgodb,« je dodala.

V slovenskem delu ekipe so bili še maskerka Tina Lasič Andrejevič, producenta Miha Černec in Jožko Rutar, Petra Trampuž in Mihaela Trupi kot direktorici filma, Urška Kos kot prva asistentka režiserke in Mitja Ličen kot fotograf.

Film je nastal s finančno pomočjo SFC ter v koprodukciji Volte, Ici et Là Productions in Tramal Films. Podprli so ga tudi program Ustvarjalna Evropa - MEDIA, Eurimages in RTV Slovenija.

Festival v Torontu v programu Platforma od leta 2015 predstavlja filme z edinstveno režisersko perspektivo. Letos se bo v njem deset filmov potegovalo za denarno nagrado v višini 20.000 kanadskih dolarjev. O zmagovalcu bo odločala tričlanska žirija, v kateri so režiser Barry Jenkins, scenaristka, režiserka in igralka Nadine Labaki ter režiser in producent Anthony Shim.

Kot so še zapisali na SFC, so tekmovalne filme v tem programu selektorji festivala objavili v sredo. Že prejšnji teden pa so naznanili 60 filmskih naslovov, ki jih bodo prikazali na posebnih in gala projekcijah. Med njimi bodo novi filmi Vigga Mortensena, Alexandra Payna, Richarda Linklaterja, Michaela Keatona, Ethana Hawka, Hirokazuja Koreede in Marca Bellocchia.