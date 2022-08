Kaj nam pa morejo, če smo vesel'

V nadaljevanju preberite:

Scenarist in režiser Matevž Luzar v petih precizno zasnovanih in mojstrsko prepletenih črno-belih vinjetah (z direktorjem fotografije Simonom Tanškom sta posegala po izčiščenih kadrih, ki jih zaznamuje simetrija) v okruških razpira zgodbe članov in članic pihalnega orkestra, njihovih družinskih članov, pa tudi avstrijskih gostiteljev in voznikov avtobusa.

»Vedno sem si želel delati ansambelski film; ta okvir mi je dal možnost, da sem lahko bolj natančno govoril o folklori, ljudeh in dogodkih, ki so povezani tako z Zasavjem kot tudi s slovenskim značajem,« ob tem pravi Matevž Luzar.