Kolesarji in babice, zrezki in žiže

Priljubljeni zimski festival animiranega filma ima od leta 2015 tudi poletno edicijo, ki za gledalce ohranja stik s kakovostno domačo in tujo animirano produkcijo kratke forme. Tudi letos se bo platno razprostiralo pod stop­nicami ljubljanske mestne hiše in vabilo mimoidoče v barvit abstraktni svet.

»To je dobra priložnost za vse, ki še niso videli naših najboljših animiranih del, da si jih ogledajo. In to na lepem prizorišču Mestnega trga, pod zvezdami. Zadnja leta so prinesla res izjemne filme, ki pobirajo nagrade na mednarodnih festivalih in ogled vsem toplo priporočam,« je povedala Petra Meterc, ki pri Animateki skrbi za odnose z javnostjo.

Vse tri večere se bo slabo uro dolg program začel ob 21.30, jutri s kalejdoskopskim pregledom najnovejše produkcije slovenskih animiranih filmov. Na ogled bodo novi deli serije Tako zraste ..., film novih otroških junakov Spacapufi,­ 3D-abstrakcija Svetovni teater, animirani poldokumentarec Ta presneta očetova kamera!, barvni eksperiment Mesto in barva. Tango ter mojstrovini, ki še zmeraj prejemata nagrade na festivalih po svetu, Babičino seksualno življenje režiserke Urške Djukić ter Steak­house, za katerega je režiserka Špela Čadež prejela tudi nagrado Prešernovega sklada. Z nekaj izjemami je program namenjen nekoliko starejšim gledalcem, na kar opozarja tudi oznaka v programu 14+.

Slovo je film Leona Vidmarja o Lovru, ki se predaja spominom na mladost. FOTO: arhiv Animateke

Jagodni izbor iz srednje in vzhodne Evrope

Program četrtkovega večera je za lansko zimsko Animateko izbral Mihai Mitrică, programski direktor festivala Animest. Naslov Kolesarji, živalski boji in pralni stroji povzema skupni imenovalec pregleda kratkih animiranih zgodb iz srednje in vzhodne Evrope, natančneje iz Češke, Slovaške, Romunije, Francije, med njimi sta tudi dva slovenska – Slovo Leona Vidmarja in še drugi festivalski nagrajenec Špele Čadež, Nočna ptica, ki skozi živalsko parabolo spregovori o problemu alkoholizma. Režiserka je ob podelitvi nagrade Prešernovega sklada povedala, da želi v svojih filmih, posebno v Steakhousu, »spregovoriti o različnih vrstah nasilja, ki je v družbi vseprisotno, a se o tem, tako kot o alkoholizmu, ne pogovarjamo. Spraševala sem se, kaj pomeni psihološko nasilje, kje so njegove meje, kje je meja normalnosti. Psihično nasilje je prisotno v marsikaterih odnosih, ne le v družinah in partnerskih razmerjih. V vsakem odnosu lahko hitro postanemo ­žrtve v igri moči.«

Rumena je film slovaške režiserke Ivane Šebestove o operni divi, ki se boji vsega rumenega, sončnega in spontanega. FOTO: arhiv Animateke

V petek se bo z animacijo združila še glasba. Po dveh letih se vrača prijateljska festivalska naveza Animateka – FeKK (mednarodni festival kratkega filma). Tokratni večer bo torej dal okusiti, kaj pripravljajo na festivalu, ki bo od 15. do 20. avgusta. To bodo animirani videospoti, »ki v zenitu antropocena v vsej njihovi barvitosti razkrivajo skrivno življenje flore, favne, omnie, umetne inteligence ter številnih drugih skritih perspektiv. Izbor bodo zaznamovale eksplozije barv in zvokov ter pestre palete raznolikih prepletov animacije in glasbe,« so obljubili fekkovci, ki bodo večer v Pritličju sklenili z glasbenim programom didžeja Jaše Bužinela.