Kranjski kino zaradi sprememb zakonodaje zapira vrata

Mojkino Kranj je danes na družbenih omrežjih napovedal, da bo obratoval le še do konca februarja, s prvim marcem pa bo kinematograf za vedno zaprl svoja vrata. »Za zaprtje kina smo se odločili, ker smo bili soočeni z dejstvi, da se zaradi sprememb zakonodaje, obetajo dodatne finančne obremenitve slovenskih kinematografov, zaradi katerih opravljanje kinematografskih dejavnosti ne bo več vzdržno,« so zapisali.

»Odločitev, da kino zapremo, ni bila lahka, še posebej zato, ker smo v minulem letu presegli zastavljene cilje in ker ste naš trud nagradili z odličnim obiskom. Ne samo na rednem programu, ki ga sestavljajo kakovostni evropski in slovenski filmi, animirani filmi za najmlajše ter komercialni filmi, ampak tudi na premierah, koncertih, komedijah, predavanjih, delavnicah za najmlajše, Kinu pod Alpami in filmskih festivalih, ki smo jih gostili,« so sporočili na družbenih omrežjih.

Na napoved zaprtja se je odzval tudi ljubljanski Kinodvor. »Spremembe zakonodaje na filmskem in avdiovizualnem področju, ki se nanašajo tudi na delovanje kinematografov, tudi po našem mnenju pomenijo veliko grožnjo za prihodnost kin v Sloveniji,« so zapisali.

Na pojasnila za katere katere spremembe zakonodaje točno gre, še čakamo.