Kritično pretresanje sistemov in odnosov

V tekmovalni sekciji Liffa se za nagrado vodomec potegujejo prvi ali drugi filmi režiserjev in režiserk. Posebnost letošnje selekcije je, da so med desetimi večinoma evropskimi filmi tudi trije slovenski. Ogledali smo si pet filmov iz sklopa Perspektive, ki ga bomo predstavili v dveh delih. Tokrat torej filme Azor (umirjen, obrzdan triler, strašljiv prav zaradi umirjenosti, potopljen v svet osebnega bančništva, korupcije in kolonialističnih privilegijev), Inventura (režiser Darko Sinko se je celovečernega prvenca lotil precizno in študiozno, a ne brez ironične distance do junakov in dogajanja), Kje je Venera? (celovečerni prvenec kosovske režiserke Norike Sefa sledi zgodbi najstniške Venere z dokumentarno vztrajnostjo), Služabniki (film svoj narativ gradi predvsem na mojstrskih mizanscenah, ostrih kontrastih ter dovršenih in inventivnih majhnih in velikih planih) in Telesce (prvenec italijanske režiserke Laure Semani je lirična magičnorealistična pripoved o potovanju v neznano, upanju in vztrajnosti).