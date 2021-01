Mešanica jeklene napetosti in žalostno ironične melodije

Skladatelj Kristian Sensini se je učil kompozicije za filmsko glasbo tudi pri velikih mojstrih Foto Arhiv Blade Production

Tenet, Čudežna ženska 1984, Mank, Krudovi, Duša … in Vsi proti vsem. Politični triler režiserja Andreja Košaka se je znašel med zvenečimi naslovi najboljših filmov lanskega leta. Komisija, ki podeljuje nagrade HMMA (Hollywood Music in Media Awards), torej za glasbo v medijih, je italijanskega skladatelja Kristiana Sensinija, ki je ustvaril glasbo za Košakov film, nominirala v kategoriji za najboljšo avtorsko glasbo v tujejezičnem celovečernem filmu.Zadnji (sicer četrti) celovečerni film Andreja Košaka je po premieri na Festivalu slovenskega filma lani v tem času še ravno doživel »normalno« premiero v kinu, potem pa mu je kinematografsko življenje skrajšala pandemija. Spomnimo, zgodba pripoveduje o županu Franti Krambergerju, nekdanjem policistu, ki se v majhnem slovenskem mestu Rovte poteguje za še en mandat, a se mora v predvolilni mrzlici spopasti z nasprotniki, ki prežijo nanj z leve in desne. Ker izgublja volitve, kloni in se spajdaši z lokalnim kriminalnim podzemljem.V vlogi Frante nastopa Vlado Novak, dobitnik nagrade bert za življenjsko delo, ob njem še Iva Krajnc Bagola, Silva Čušin, Aleksandra Balmazović, Valter Dragan, Peter Musevski, Rok Vihar, Jernej Kuntner, Jure Ivanušič, Uroš Potočnik, Blagoj Veselinov in drugi.Glasba Kristiana Sensinija večinoma z uporabo prepariranega klavirja in zvokov flavte intimno obarva karakterne poteze glavnega junaka, ki se vse bolj zapleta v sporne posle in sproti tepta osebna moralna ter politična načela. Z njim glasba ostaja na temni strani, ozirajoč se čez ramo. Svoje glasbene teme imajo tudi drugi liki, na primer kriminalec Fleischmann (Valter Dragan) in inšpektor Berginc (Peter Musevski), oba lika Sensini s polno mero suspenza in zloveščimi premori zaznamuje po svoje. Najbolj nežna, romantično naivna je glasba, ki obdaja junakinje, fatalko Joži (Iva Krajnc Bagola) in očkovo hčer Petro (Aleksandra ­Balmazović).Kristian Sensini je italijanski skladatelj, pianist in flavtist s klasično glasbeno in jazzovsko izobrazbo, ki se je učil kompozicije za filmsko glasbo tudi pri velikih mojstrih Enniu Morriconeju, Conradu Popu in Hansu Zimmerju. V preteklosti je deloval predvsem z animatorko Signe Bauman in skladateljem Pinom Donaggiem, s katerim sta ustvarjala glasbo za italijanske tv-serije. Košak je zanj slišal po naključju.»Na priporočilo prijatelja sem poslušal stvaritve Kristiana Sensinija in ugotovil, da dela zelo zanimivo glasbo. Navezal sem stike z njim in mu poslal scenarij. Ko ga je prebral, mi je povedal, da bi rad ustvaril nekaj v slogu glasbe za film Pisatelj v senci v režiji Romana Polanskega. Točno ta film sem imel tudi jaz v mislih. Še tisti trenutek sem poklical producenta in mu povedal, da smo našli pravega skladatelja. Zelo sem vesel, da je mednarodna stroka prepoznala kakovost Kristianovega ustvarjanja,« je za Delo povedal Andrej Košak.Sensinijevo delo je pritegnilo pozornost stroke že konec lanskega leta, ko je Inštitut za filmsko glasbo uvrstil glasbo za film Vsi proti vsem med trideset najboljših lanskih filmskih partitur na svetu. V obrazložitvi so zapisali, da Sensinijeva mešanica jeklene napetosti in žalostno ironične melodije spomni tudi na paranoično obarvane partiture iz sedemdesetih let, kot jih slišimo v filmih Nemirna srca Francisa Forda Coppole in Drugi kot (The Parallax View) Alana J. Pakule, ter da »pričara svet zakulisnih poslov, umazanega seksa in smrtonosnega oportunizma«.Med nominiranci HMMA je Sensini v dobri družbi, ob glasbenih velikanih, kot so Alexandre Desplat (Čas deklištva, Obtožujem!, Oblika vode), James Newton Howard (Magične živali, Batman, Krvavi diamant), Trent Reznor in Atticus Ross (Duša, Mank, Ni je več), Howard Shore (Hobit, Kozmopolis, Dvojna igra) in Hans Zimmer (Čudežna ženska 1984, Levji kralj, Gladiator). Med nominiranci za skladbo iz filma so na primer Mary J. Blige, John Legend, Aloe Blacc in Justin Timberlake.»Zelo sem hvaležen režiserju Andreju Košaku in producentu Zoranu Dževerdanoviću za priložnost, da skupaj ustvarjamo. Z Andrejem imava podobne poglede na film in glasbo ter sva se odlično ujela. Držimo pesti, da bomo 27. januarja naredili še korak naprej,« se je ob nominaciji veselil skladatelj Kristian Sensini. Za nagrado se bo potegoval v močni konkurenci: ob španskem skladatelju Arturu Cardelúsu, ki je ustvaril glasbo za film Črna plaža (Black Beach), njegovo delo smo lahko občudovali tudi v animiranem filmu Buñuel v labirintu želv, ob skladateljici Loliti Ritmanis, ki je naredila glasbo za latvijski film Vihar v dušah (Blizzard of Souls), skladateljici Min He, ki je ustvarila glasbeno podobo kitajskega filma Poletni vitez (Summer Knight), in avtorju glasbe v španskem filmu Ničla (Zerø) ­Ricardu Curtu.