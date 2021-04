Največ britanskih baft Deželi nomadov

Mollye Asher, Dan Janvey, Peter Spears in Chloe Zhao ob razglasitvi Dežele nomadov za najboljši film. FOTO: Bafta/Reuters

74. podelitev britanskih baft je vodil Dermot O'Leary. FOTO: Bafta/Reuters

Na nedeljski podelitvi filmskih nagrad bafta je bil za najboljši film razglašen Dežela nomadov. Režiserka filmaje prejela bafto za režijo, slavila je tudi glavna igralka. Za izstopajoči britanski film je bil razglašen film Obetavna mladenka, bafto za najboljšega igralca pa je dobil(Oče).V Deželi nomadov Frances McDormand igra žensko, ki izgubi dom in se nato odpravi na potovanje po ZDA. Film o prisilnih nomadih v času velike gospodarske krize v ZDA je bil nominiran v sedmih kategorijah. Bafto si je poleg za najboljši film, za režijo in za glavno igralko prislužil še za fotografijo.Dežela nomadov je med drugim že osvojila zlata globusa za najboljši film in režijo ter zlatega leva za najboljši film na 77. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah. V tekmi za najboljši film je v nedeljo premagala film o demenci Oče, drami The Mauritanianin The Trial of the Chicago 7ter feministično črno komedijo Obetavna mladenka režiserkeJe pa za glavno vlogo v Očetu slavil Anthony Hopkins, medtem ko je bil film nagrajen še za najboljši prirejeni scenarij. Bafto za izstopajoči britanski film je prejel Obetavna mladenka, ki je odnesel tudi nagrado za izvirni scenarij, med filmi, ki niso bili posneti v angleščini, pa je slavil Nažgani danskega režiserja. V tej kategoriji si je nominacijo prislužil tudi filmQuo vadis, Aida?Britanska drama o odraščanju Rocks režiserke, ki si je tako kot Dežela nomadov prislužila sedem nominacij, je prejela le bafto za casting, črno-beli film o Hollywoodu Mank režiserjapa je slavil za produkcijo. Za najboljši animirani film je bil razglašen Soul v režiji, ki je bil nagrajen še za izvirno filmsko glasbo.Slovesnost ob letošnjih baftah so iz dvorane Royal Albert Hall prenašali na televiziji BBC. Raztegnili so jo na dva dneva. S sobotno oddajo so počastili filmske ustvarjalce, ki so prispevali k najboljšim filmom leta 2020, kot so režiserji, scenografi, kostumografi, maskerji, nedelja pa je bila rezervirana za letošnje nagrajence.