Nataša Bučar slovenski filmski center slovenski film intervju

Slovenski film letos praznuje 120 let in je v razcvetu. K temu pripomorejo vse višji vsakoletni proračuni in druge spodbude. Na mizi je tudi predlog zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, ki med drugim predvideva združitev dveh od štirih institucij na tem področju, Viba filma in Slovenskega filmskega centra. Ta praznuje trideset let. Od leta 2016 pa do prihodnjega leta ga vodi Nataša Bučar, ki je najbolj ponosna na to, da bo to obdobje lahko obveljalo za obdobje preboja ženskih ustvarjalk.