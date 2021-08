Nemi film, ki govori glasno in seže do srca

V nadaljevanju preberite:



V soboto, 29. avgusta 1931, je bila Unionska dvorana praznično okrašena in razsvetljena, z galerij so viseli venci planinskega zelenja in cvetja, prepleteni z dolgimi trakovi v narodnih barvah. Premiera prvega slovenskega celovečernega filma V kraljestvu Zlatoroga je potekala v slogu velike narodne slovesnosti, so lahko bralci prebrali v ponedeljski izdaji časnika Jutro, ki je pel ­slavo »vrlim skalašem«.



»Ob 20. [uri] je bila dvorana polna in je nudila redko sliko ljubljanske izbrane družbe z najvišjimi dostojanstveniki in predstavniki v sredini,« so poročali v Jutru. »S svojim posetom so počastili krstno predstavo g. ban dr. Drago Marušič in podban dr. Pirkmajer, divizijski general g. Bogoljub Ilič, g. knezoškof dr. Rozman, predsednik višjega deželnega sodišča dr. Rogina in dalje cela vrsta predstavnikov vseh naših oblastev, ustanov in korporacij, oficirskega zbora, SPD, JZSS, bankarstva in industrije, kulturnih društev, tiska. Pestrost zbrane družbe je še povečala navzočnost številnih dam. Vse je bilo v živahnih pogovorih in posebno še mladina je bila razgibana v nervoznem pričakovanju.« Od prvih prizorov je nemi dokumentarni film z igranimi prvinami občinstvo spremljalo z bučnim odobravanjem in ga na koncu nagradilo z gromoglasnim in nejenjajočim aplavzom.



Pišemo o tem, kako je projekt nastajal, kaj se je dogajalo med snemanjem, kako ga je sprejela kritiška javnost ter o tem, kakšni so novi izsledki strokovnjakov, ki film pripravljajo na zahteven proces digitalizacije.