Niti besede nocoj v Torontu, Jezdeca za nominacijo za oskarja

Na 48. mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, na katerem bodo do 17. septembra prikazali okrog dvesto filmov, je včeraj svetovno premiero doživel celovečerni igrani film Niti besede Hanne Slak. V tekmovalnem programu se poteguje za nagrado platforma v višini 20.000 kanadskih dolarjev.

Intimna drama Niti besede je nastala v nemško-slovensko-francoski koprodukciji in govori o soodvisnosti profesionalnega in družinskega življenja. V vlogi zvezdniške dirigentke Nine je Maren Eggert, ki jo poznamo iz filma Pravi moški Marie Schrader, eno od glavnih vlog pa je odigral Marko Mandić. Medtem ko se Nina pripravlja na pomemben koncert Mahlerjeve Pete simfonije, se njen sin Lars (Jona Levin Nicolai) vplete v nenavadno nesrečo. Potem ko Nina zaradi tega prekine vaje, se skupaj znajdeta v osami ter (neuspešno) iščeta pot drug do drugega v komunikaciji.

Sodelovala Živa Ploj Peršuh

»V filmu imata zelo pomembno vlogo glasba in zvok, zato je bilo ključno, da sta pri ustvarjanju sodelovala slovenska dirigentka Živa Ploj Peršuh in vrhunski snemalec zvoka Grega Švabič. Snemali smo pozimi na viharni francoski obali Atlantika, Grega je to nalogo mojstrsko obvladal, prav tako izjemni Aleš Belak, slovenski operator stedikema, vajen ekstremnih izzivov,« je o slovenskem prispevku k filmu povedala Hanna Slak. Z Markom Mandićem, je dodala, sodeluje že od študijskih let, pri delu z Maren Eggert pa se je izkazala maskerka Tina Lasič Andrejevič. »Slovenski del ekipe se je vrhunsko odrezal, kot tudi producent Miha Černec s svojo neustavljivo energijo.« V tem delu ekipe so bili ob njih še producent Jožko Rutar, direktorici filma Petra Trampuž in Mihaela Trupi, prva asistentka režiserke Urška Kos in fotograf Mitja Ličen.

Hanna Slak je režiserka in scenaristka, ki se je podpisala pod celovečerce Rudar (2017), Tea (2007) in Slepa pega (2002). FOTO: Mitja Ličen

Miha Černec je za Delo povedal, da mu je bilo od razvoja do realizacije filma v veliko veselje sodelovati s tako nadarjeno režiserko, kot je Hanna Slak, ter se zahvalil celotni slovenski ekipi, ki je »s svojo požrtvovalnostjo, solidarnostjo in visokimi profesionalnimi standardi pomagala, da je ta film takšen, kot je in prisoten na tako pomembnem festivalu za globalni trg, kot je Toronto international film festival.«

Film je nastajal v ekstremnih produkcijskih pogojih v času pandemije covida-19. Maren Eggert je na zadnji dan snemanja, na katerem je bilo več kot tristo ljudi, skupaj s celotnim simfoničnim orkestrom, staknila okužbo, a so se za las rešili pred najhujšim. »Skupaj z režiserko in slovensko ekipo filma se še posebej veselimo film predstaviti domači publiki, saj verjamemo, da bo tudi pri nas imel svoje oboževalce oziroma predvsem oboževalke zaradi teme, o kateri govori,« je še dodal.

V igri deset filmov

Za nagrado platforma za edinstveno režisersko perspektivo se skupno poteguje deset filmov, poleg Niti besede še Dream Scenario Kristofferja Borglija z Nicolasom Cagom v glavni vlogi, Dear Jassi Tarsema Singha Dhandwarja, Great Absence Keja Čika-ure, I Told You So Ginevre Elkann, The King Tide Christiana Sparkesa, The Rye Horn Jaione Camborda, Sisterhood Nore El Hourch, Shame on Dry Land Axela Peterséna in Spirit of Ecstasy Héléne Klotz, so navedli pri Slovenskem filmskem centru. V žiriji, ki bo izbrala zmagovalca, so režiser Barry Jenkins, scenaristka, režiserka in igralka Nadine Labaki ter režiser in producent Anthony Shim.

