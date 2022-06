Odkrito o intimnih prizorih

Do nedelje se bo na velikem platnu zvrstilo 13 celovečernih filmov. Na različnih prizoriščih v starem mestnem jedru Kranja bodo potekali strokovni program z okroglimi mizami, mojstrski tečaji, delavnice in družabni dogodki. Stanovska društva bodo podelila številne nagrade.

Festival se bo danes ob 21. uri začel s podelitvijo nagrad v Letnem gledališču Khislstein, ki jih za presežke v avdiovizualnem ustvarjanju podeljuje Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI). Zbrane bosta nagovorila kranjski župan Matjaž Rakovec in predsednik festivala Branko Završan, prireditev bo vodil Boštjan Gorenc - Pižama. Glavno nagrado Ite Rine za življenjsko delo bo prejela Silva Čušin. Z njo se bo še pred podelitvijo v Layerjevi hiši, ob 19. uri, pogovarjala Varja Močnik, avtorica filmske monografije o letošnji nagrajenki. Slavila bo tudi Barbra Drnač, ki bo prejela veliko nagrado zlati lok za izjemen prispevek, bogatitev in razvoj plesne umetnosti na filmskem in ­avdiovizualnem področju.

V tekmovalnem programu je devet filmov, v katerih žirija ocenjuje predvsem igralske stvarit­ve. Igralcem ali igralkam bodo podelili nagrado zlato jabolko za najboljšo glavno vlogo oziroma za izjemen umetniški dosežek. V igri za nagrade so filmi Pohodi plin! iranskega režiserja Panaha Panahija, ameriški film Sladka stvar Alexandra Rockwella, Memoria Apichatponga Weerasethakula, Inventura Darka Sinka, Morena Antonete Alamat Kusijanović, Tove v režiji Zaide Bergroth ter tri premiere, Čudovita bitja v režiji Islandca Gudmundurja Arnarja Gudmundssona, Črta švicarske režiserke Ursule Meier in japonski film Ne daj se, Keiko režiserja Šoja Mijakeja.

Zlata jabolka bo delila tričlanska žirija, italijanska igralka Valentina Carnelutti, igralka Marijana Brecelj in igralec Sebastian Cavazza.

Zvezdn(išk)a reakcija

Osrednja tema strokovnega programa bodo intimni prizori na filmu. O tem, kako se jih lotevajo, se bodo pogovarjali Nina Ivanišin, Barbara Zemljič, Živa Selan, Alenka Kraigher, Primož Bezjak, Sebastian Cavazza in Karpo Godina. Mojstrski tečaj in delavnico o tem bo izvedla britanska koordinatorka intimnih scen Ita O'Brien, o temi bo na okrogli mizi spregovoril tudi britanski filmski režiser Bill Anderson, ki je za združenje britanskih režiserjev ustvaril smernice za pripravo in izvedbo intimnih prizorov.

V okviru strokovnega programa so v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, Sarajevskim filmskim festivalom ter partnerskimi filmskimi centri iz Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in Črne gore pripravili novo mednarodno platformo ReActing as a Star, ki je namenjena mreženju igralcev in spoznavanju drugih pomembnih akterjev v filmskem svetu. Program so zasnovali, da bi spodbudili povezovanje filmskih igralcev v regiji in povečanje njihove prisotnosti v evropski filmski industriji. Med mentorji bodo režiserka Teona Mitevska, direktorica kastinga francoskega režiserja Luca Bessona Nathalie Cheron, igralca Leon Lučev in Jelena Graovac Lučev, direktorica kastinga filma Najbolj grozen človek na svetu Yngvill Kolset Haga ter omenjena Ita O'Brien.

Na okroglih mizah bodo razpravljali tudi o odsotnosti plesnega dokumentarnega filma, na delavnicah pa bodo govorili o akcijskih dialogih – med kamero in telesom v gibanju. Poleg igranih celovečercev se bodo v Kranju te dni vrteli plesni, dokumentarni plesni in študentski igrani filmi.