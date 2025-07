V New Yorku retrospektiva slovenskega eksperimentalnega filma

Everything Spins: Experimental Film in the Socialist Republic of Slovenia, 1960s–80s (Vse se vrti: eksperimentalni film v Socialistični republiki Sloveniji, 1960–1980), je naslov retrospektive slovenskega eksperimentalnega filma, ki se bo med 25. in 27. julijem odvijala v enem od svetovnih središč eksperimentalnega filma, Anthology Film Archives v New Yorku.

Gre za prizorišče, ki ga je leta 1969 soustanovil litovski umetnik in pionir ameriškega avantgardnega filma Jonas Mekas. Predstavitev Slovenije v prostoru, ki velja za enega od ključnih v svetovni filmski kulturi, posvečeni eksperimentalnemu, neodvisnemu in arhivskemu filmu, je velik dosežek, ki bo pritegnil pozornost mednarodne javnosti.

Program je kuriral Matevž Jerman, skrbnik zbirke eksperimentalnih filmov v Slovenski kinoteki in programski vodja FeKK, festivala kratkega filma v Ljubljani. V izbor so se uvrstili filmi, ki so nastali med šestdesetimi in osemdesetimi leti prejšnjega stoletja, torej v obdobju Socialistične federativne republike Slovenije. »Retrospektiva vključuje tematski pregled filmov različnih avtorjev, sveže restavrirano verzijo filma Francija Slaka Daily News ter sklop filmov Vaska Preglja, enega od glavnih predstavnikov slovenskega filmskega eksperimenta. Filmi, vključeni v program, so bili v zadnjem desetletju digitalizirani in restavrirani v Slovenski kinoteki, ki se s tem sistematično posveča ohranjanju slovenske eksperimentalne filmske dediščine,« so zapisali v predstavitvenem tekstu pred začetkom dogodka.

Utrinek iz dokumentarnega filma Ali je bilo kaj avantgardnega? FOTO: posnetek zaslona

Na programu je med drugim film Ali je bilo kaj avantgardnega?, ki sta ga režirala Matevž Jerman in Jurij Meden, nastal pa je v produkciji Temporame, v koprodukciji Slovenske kinoteke in RTV Slovenija. Dokumentarni film, ki raziskuje spregledano alternativno produkcijo v širši jugoslovanski regiji, bo predvajan trikrat. Sočasno bo predstavljen tudi na britanskem festivalu Beef x Cinema Rediscovered v Bristolu, minuli teden je bil predvajan na filmskem festivalu v Pulju, v začetku meseca pa na mednarodnem festivalu Ecra v Riu de Janeiru. A. P.