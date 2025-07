Večja žanrska raznolikost slovenskih filmov

Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), so s skupnim zneskom v višini 139.040 evrov podprli razvoj devetih scenarijev za žanrske filme, med njimi štiri scenarije, ki jih podpisujejo avtorice.

Slovenski filmski center je lani prvič objavil javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarijev žanrskih igranih celovečercev z višjim potencialom gledanosti v kinematografih. Kot poudarjajo na SFC, se ta skladno z vizijo navezuje na okrepitev sistema financiranja z namenom večje programske raznolikosti in žanrske raznovrstnosti nacionalnega filmskega programa, kot je opredeljeno v strategiji SFC do leta 2029.

Po njej SFC predvideva zagotovitev večje finančne podpore projektom in scenarijem v razvoju ter podpore produkciji večjega števila žanrov. Slednje se kaže v podpori razvoja devetih scenarijev za žanrske filme, med drugim komedije Po nedelji avtorice Sonje Prosenc, ki iskrivo pretresa ženske izkušnje, komedije Ob cesti avtorja Tosje Flaker Berceta, ki s samoironijo obravnava bivanjske dileme milenijske generacije, mladinski film Dežela obljub avtorja Jakoba Kreseta, ki na humoren način in skozi otroško perspektivo odpira vprašanja slovenskih emigrantov v Nemčiji, ter mladinski film ​Gremo mi po svoje 3 avtorja Mihe Hočevarja.

Ob tem je SFC podprl tudi otroški film V visoki travi avtorice Špele Murenc Škulj, ki nas popelje v trenutke odraščanja na podeželju, muzikal Čar julijskih Alp avtorja Blaža Završnika, ki utegne postati prvi slovenski muzikal z narodno zabavno glasbo, in muzikal Nizki profili avtorja Reneja Maurina, ki se pograva z zakonitostmi žanra.

V razvoju bo tudi vestern Električni pastir avtorice Ele Božič, čigar atmosfera spominja na filma Gora Brokeback in Moč psa, ter zgodovinski film Veronika in Friderik avtorice Urške Djukić, ki se loteva ene najbolj znanih ljubezenskih in zgodovinskih zgodb slovenskega prostora – zgodbe o Veroniki Deseniški.