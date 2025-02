Sloviti nemški režiser prihaja snemat v Slovenijo

Eden izmed najpomembnejših filmskih režiserjev Werner Herzog, bo aprila v Slovenijo prišel snemat svoj novi film, je na novinarski konferenci razkrila direktorica slovenskega filmskega centra Nataša Bučar. Tuji mediji so že prejšnji teden pisali, da bo sloviti režiser spomladi na Irskem in v Sloveniji pričel s snemanjem filma, ki bo nosil naslov Bucking Fastard.

Herzog bo režiser in scenarist filma, ki bo temeljil na resnični zgodbi o britanskih enojajčnih dvojčicah Fredi in Greti Chaplin, ki sta na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja za kratek čas doživeli tabloidno slavo, ko sta se ljubezensko zapletli s sosedom, ki je nazadnje proti njima iskal sodno prepoved približevanja.

Chaplinovi naj bi bili edini dvojčici, za kateri je potrjeno, da sta govorili sinhrono. Nenavadni naslov filma pa je njun besedni spodrsljaj, ki sta ga sočasno izrekli na sodišču. (Izreči sta namreč hoteli psovko, vendar sta obe sočasno zamešali prvi črki besed). Dvojčici bosta uprizorili Kate in Rooney Mara, ki sta sestri tudi v resničnem življenju, vendar bosta tokrat prvič igrali skupaj, poroča portal Deadline.

Vendar Bucking Fastard ne bo prvi Herzogov film, posnet v Sloveniji. V svoji dolgi in izjemno plodnti karieri, v kateri je ustvaril že okoli 70 igranih in dokumentarnih filmov, se je v Sloveniji ustavil že leta 1974, ko je posnel izjemen dokumentarni film Velika ekstaza rezbarja Steinerja, v katerem je spremljal švicarskega smučarskega skakalca Walterja Steinerja na tekmi v Planici.