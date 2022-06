Solze sreče in žalosti, ovekovečene za večnost

Rogaška Slatina bo od četrtka do nedelje gostila največji svetovni festival športnih dokumentarnih in igranih filmov FICTS, med katerim bo brezplačno na ogled štirideset filmov. Licenco za Slovenijo, ki bo 21. država gostiteljica, je pridobila Zveza ŠKL. Športne filme, zmagovalci posameznih festivalov po svetu se bodo pomerili na finalu v Milanu, prikazujejo v mestih, kot so Peking, Rio de Janeiro, Tokio, Barcelona, Amsterdam … V Sloveniji bo to Rogaška Slatina. Da bi gostila festival, so si želela tudi druga mesta, a kot pravi direktor festivala Peter Majerle: Vsaj enkrat niso zmagale finance, ampak srčnost.

Festival bodo v četrtek dopoldne začeli s filmi za mlade, ki si bodo predstave, namenjene izključno šolam in zaprte za drugo javnost, ogledali med poukom. Popoldne sledijo predstave za vse. Skupno bo na ogled štirideset dokumentarnih in igranih filmov.

Francoski film Fahim, mali šahovski princ govori o osemletnem šahovskem čudežnem dečku, ki z očetom iz rodnega Bangladeša pobegne v Pariz. FOTO: arhiv festivala

Športni filmi se običajno redko uvrščajo na največje filmske festivale, zato so se odločili, da bodo za vodjo programskega dela festivala in umetniškega direktorja povabili Miroljuba Vučkovića, ki je bil že večkrat član žirij mednarodnih filmskih festivalov, kot sta berlinski in canski. Na povabilo strokovne žirije in Vučkovića so se odzvali režiserji z vsega sveta. Kot je dejal Majerle, je bilo zanimanja zelo veliko: »Na koncu so izbrali format štiridesetih filmov, od tega je 24 tekmovalnih, ki se razdelijo v tri glavne kategorije: dokumentarni kratkometražni, dokumentarni dolgometražni in igrani film. Žirija se bo tako odločala o zmagovalcih v posameznih kategorijah in skupnem zmagovalcu, ki bo prejel naziv grand prix. Vsi zmagovalci gredo na finale v Milano.«

Šahovski princ

V slatinski kulturni center prihajajo nekateri najbolj težko pričakovani mednarodni filmi. Med njimi denimo češki Na znak!, ki bo prikazan v četrtek zvečer. Govori o sokolskem gibanju, ki še danes združuje na tisoče navdušencev z vsega sveta, ki se vsakih šest let sestanejo v Pragi ter izvajajo množične vaje.

Zagotovo bo veliko gledalcev pritegnil hrvaški dokumentarec Pigmalionov učinek o psihološkem pojavu, ki ga je uporabil Ante Kostelić, oče in trener Janice in Ivice Kostelića. FOTO: arhiv festivala

Petkov večer bo večer presežkov. Najprej z madžarskim dokumentarnim filmom Eden za vse o Áronu Szilágyiju, enem največjih sabljačev v zgodovini, trikratnem individualnem olimpijskem prvaku. V dokumentarcu gledalci vidijo zakulisje pripravljalnega obdobja, pa tudi tekmovanj in s tem povezana čustva. Po sabljanju bo čas še za šahovsko dramo, francoski film Fahim, mali šahovski princ. Gre za igrani film o osemletnem šahovskem čudežnem dečku, ki z očetom iz rodnega Bangladeša pobegne v Pariz. Kot ilegalnima priseljencema z zavrnjenim azilom jima ne kaže dobro, k sreči pa Fahim spozna enega najboljših francoskih šahovskih trenerjev, v filmu ga odigra Gérard Depardieu.

Olimpijski dan

Sobota bo posvečena filmom in športu na temo olimpizma. Že dopoldne bo na ogled švicarski film Olga o 15-letni ukrajinski telovadki, ki je izgnana v Švico. Tam se trudi vključiti v reprezentanco, medtem pa v Kijevu izbruhne majdanska revolucija, ki zajame vse njej drage. Na ogled bo češki dokumentarec Pasja ljubezen o najdaljši evropski dirki s pasjimi vpregami. Zagotovo bo veliko gledalcev pritegnil hrvaški dokumentarec Pigmalionov učinek o psihološkem pojavu, ki ga je uporabil Ante Kostelić, oče in trener Janice in Ivice Kostelića.

Film Messi prikazuje življenjsko zgodbo Lionela Messija, od njegovega otroštva v argentinskem mestu Rosario do statusa superzvezdnika španske Barcelone in argentinske nogometne reprezentance. FOTO: arhiv festivala

Ta dan bo namenjen tudi športnim društvom. Prvič bodo predstavili novo urbano igro baseball pet, na igrišču slatinske osnovne šole pa izpeljali pokal Afrodita, tekmovanje otrok od prvega do petega razreda v igri med dvema ognjema. V soboto pripravljajo še okroglo mizo o ženskah v športu kot uvod v žensko evropsko prvenstvo v rokometu, ki ga Slovenija gosti novembra.

Le za povabljene, pričakujejo namreč velik naval, bo v soboto popoldne na ogled dokumentarec 2017 Gorana Vojnovića o spektakularni poti slovenske košarkarske reprezentance do naslova evropskih prvakov. Po predstavi bodo v Zdraviliškem parku podelili nagrade slovenskim legendam lige NBA za izredne dosežke v košarki in prepoznavnost Slovenije v svetu.

Festival bodo sklenili v nedeljo, ko si bodo gledalci lahko med drugim ogledali še španski gorniški dokumentarec Balandrau, zamrznjeni pekel o grozljivi nesreči v Pirenejih. Na ogled bo tudi srbski igrani dokumentarec Rdečko – zgodba o Radivoju Koraću. V filmu je več košarkarskih zvezd, ki so zaznamovale srbsko, evropsko in svetovno košarko.

Slovenski filmi

V spremljevalnem programu in filmu pod zvezdami bo še veliko drugih filmov. Na festivalu bo približno petina prikazanih filmov slovenskih, da bi promovirali Slovenijo, pa so zasnovali še eno kategorijo. »To je novost našega festivala in verjamemo, da se bo dolgoročno uveljavila v družini preostalih festivalov. Gre za promocijske filme športnih dogodkov v Sloveniji. Svetu bi namreč Slovenijo radi predstavili kot športno deželo, ki ima potencial razvijanja športnega turizma in športa za vse,« je povedal Majerle.

Film Postali bomo prvaki sveta se osredotoča na zgodovino jugoslovanske košarke od leta 1947, ko je bil v Beogradu prvi derbi med Crveno zvezdo in Partizanom, do svetovnega prvenstva leta 1970. FOTO: arhiv festivala

Mednarodni festival športnega filma je k nam sicer prišel zaradi šolske košarkarske lige (ŠKL), je pojasnil svetovalec in lastnik licence festivala Vojko Korošec, oče ŠKL. »Osnova so bili ŠKL in vrednote, ki smo jih gradili 25 let, pa seveda film ŠKL – šport tisočerih obrazov, ki smo ga predstavili v Milanu na zaključku festivala FICTS, kjer se zberejo zmagovalci z vsega sveta.« Tam so zaprosili za licenco, da bi festival lahko organizirali v Sloveniji, in jo dobili za deset let.

Organizatorji in partnerji prvega festivala so poleg Zveze ŠKL še Olimpijski komite Slovenije, Slovenska turistična organizacija in občina Rogaška Slatina. Ta je bila s ŠKL v preteklosti zelo povezana. Župan Branko Kidrič: »Izvedeli smo, da imamo konkurenco v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu, torej mestih, ki imajo infrastrukturo na zavidljivi ravni. Ampak pretehtali so človeški dejavnik in izkušnje pri organizaciji športnih dogodkov.« Temu je pritrdil Majerle: »Z Vojkom Korošcem sva imela že skoraj predpodpisano pogodbo z drugim slovenskim mestom, ki si je festival zelo želelo. A sva si rekla, da se bova odločila za tiste, ki imajo največje srce. Potem je bila odločitev preprosta. Mogoče ne najlažja v smislu zagotovitve festivala, kajti če bi ga pripravljali v Ljubljani ali Mariboru, bi bilo najbrž nekatere stvari laže izpeljati, privabiti pokrovitelje in graditi festival na višjih finančnih ambicijah.« Toda Rogaška Slatina je, kot je dodal, »središče tradicije športa, turistične ponudbe ter predvsem srčnosti in gostoljubnosti ljudi«.

Šport presega športne okvire. Tudi zato je geslo festivala kultura skozi šport. »Športni film je večen. Športni dosežki so minljivi. To nas je motiviralo, da pripravimo festival športnega filma. Generacijam za nami želimo za vse čase omogočiti, da bodo deležne trenutkov, kot smo jih bili mi kot navijači. Solze sreče in žalosti, emocije, ki jih lahko ponudi samo šport,« je sklenil Majerle.