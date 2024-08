Srce Sarajeva romunskemu filmu, posebna nagrada slovenski režiserki

V vseh tekmovalnih programih so Slovenijo zastopale močne avtorice, v tekmovalnem programu celovečercev je to Sonja Prosenc z družinsko satiro Odrešitev za začetnike, v dokumentarnem programu Maja Doroteja Prelog z občutljivo posneto zgodbo o partnerjevem premagovanju bolezni, ki hkrati razkriva rane v njuni ljubezni, tudi v študentskem tekmovalnem programu sta nas zastopali nadarjeni študentki, Tinkara Klipšteter s tematiko spolnega nasilja na igralski akademiji, ki jo raziskuje v filmu Mentor in Anja Resman s filmom Onkraj obraza, z zgodbo o mladeniču, ki se po smrti očeta med pospravljanjem njegovega stanovanja sooča s svojim travmatičnim otroštvom.

Sarajevski filmski festival ima vse, kar imajo veliiki festvali, tudi rdečo preprogo, a hkrati ima tudi srce in dušo, kar poudarjajo vsi, ki so se

Pred svečano ceremonijo podelitve nagrad v Narodnem pozorištu so se tako vsi avtorji in avtorice, selektorici Elma Tataragič in Rada Šešić, pa seveda člani žirij v tekmovalnih programih sprehodili po rdečem ćilimu pred gledališčem, podelitev je neposredno prenašala televizija Bosne in Hercegovine.

Na rdeči prepogi je tv voditeljica posebej izpostavila Sebastiana Cavazzo, člana žirije tekmovalnega programa za igrani celovečerec, ki je povedal, da je »bilo ob ogledu tekmovalnih filmov med člani žirije precej strastnih razprav«, a da so odločitve o najboljšem igranem filmu »kljub vsemu sprejeli soglasno«.

Gostiteljca podelitve nagrad, ki je tradicionalno, tako na odprtju kot na zaključni slovesnosti, ena od nadarjenih igralk iz regije, je bila sinoči Helena Vuković, ki je v uvodu povedala, da so različne žirije izbirale med 247 imi filmi iz sedemdesetih držav, v programu so imeli 46 filmov, ki so tu imeli svojo svetovno premiero, 11 z mednarodno in 14 filmov z evropsko premiero.

Najboljši igrani film SFF

Člani žirije za igrani film, ki ji predseduje režiser in scenarist Paul Schrader (Taksist, Pobesneli bik, Zadnja Kristusova skušnjava) so bili še igralec Sebastian Cavazza (Moški ne jočejo), bosansko-hercegovska režiserka, ki živi in ustvarja v Parizu Una Gunjak (Kokoška), finski režiser Juho Kuosmanen (Compartment No.6, grand prix, Cannes) in švedska igralka Noomi Rapace (Dekle, z zmajskim tatujem)

»Naša žirija se zahvaljuje in čestita festivalu ob izjemni selekciji filmov,« je zbrano občinstvo v dvorani Narodnega gledališča nagovoril predsedmik žirije Paul Schrader, preden so razglasili zmagovalce osrednjega tekmovalnega programa.

Srce Sarajeva za najboljši film je dobil romunski film Tri kilometre do konca sveta režiserja Emanuela Pârvuja. V filmu sledimo sedemnajstletnemu Adiju, ki preživlja poletje v rojstni vasi v delti Donave, ko neke noči postane žrtev brutalnega uličnega napada, kar popolnoma poruši njegovo dojemanje sveta. Avtor filma Emanuel Pârvu se je najprej zahvalil selektorici Elmi Tataragić, ki mu je verjela tudi pred mnogo leti. »To je res posebna nagrada zame, saj sem pred sedmimi leti tu dobil prvo nagrado za režijo,« je dejal in festivalu, ki »slavi raznolikost in lepoto« zaželel vse najlepše za 30. rojstni dan.

(Denarno nagrado za najboljši film v igranem programu v višini 16 tisoč evrov sofinancira Turistična skupnost Kantona Sarajevo.)

Srce Sarajeva za najboljšega igralca je podelil Sebastian Cavazza in sicer romunskemu igralcu Doru Bemu v filmu Holly Week (Sveti teden),« za njegovo izjemno upodobitev lika Leba v filmu ki se bori za preživetje svoje družine, v ksenofobni in antisemitistični skupnosti v Romuniji«.

Romunski igralec se je javil po videu, in se zahvalil vsem, ki so omogočili film in čestital mestu Sarajevu »za izjemen in dolgoživ festival, ki slavi lepoto in raznovrstnost balkanske kinematografije«. Dejal je še, da je »Sarajevo v svetu, pretresenem nad iracionalnimi konflikti, ki smo jim priča, izbralo, da slavi dušo in srce kinematografije. Vera, upanje in ljubezen. Največja je ljubezen! iz srca Bukarešte v srce Sarajeva vam pošiljam veliko ljubezni,« je še sporočil igralec.

Nagrado za najboljšo igralko je Cavazza predal somalijski igralki Anab Ahmed Ibrahim za vlogo v filmu Vas ob raju, »ki s svojo igralsko prezenco na filmu sporoča, kaj se dogaja v Somaliji, in s svojimi očmi, ki gorijo v resnici, osvaja naša srca«. Tudi somalijska igralka ni bila več v Sarajeva in je prek video posnetka sporočila, da je izjemno srečna in hvaležna za nagrado in za izjemno čustveno atmosfero festivala.«

Nagrado za najboljšo režijo je dobil grški režiser Yorgos Zois za film Arkadija, pretresljivo zgodbo o ljubezni, izgubi in sprejemanju resnice. Denarno nagrado v višini 10.000 evrov so omogočili Združeni narodi v BiH v sodelovanju z Unescom.

Yorgos Zois je ob prejemu nagrade opozoril na politično situacijo v Grčiji, na neodzivnost države ob nedavnih požarih, ki je ignorirala prošnje gasilcev za povečana sredstva.

Opozoril je na poboje na Univerzi, za katere država ni poiskala krivca, seznail pa nas je tudi s tem, da so vsi filmski avtorji v Grčiji v znamenje protesta umaknili svoje filme iz selekcije za nominacijo za oskarja za tujejezični film. »Ministrstvo ni poslušalo zahtev delavcev v filmski industriji, njihova aroganca je nesprejemljiva! Oblasti bi morale biti služabniki družbe, ne pa gospodarji, in če bodo nadaljevali s svojim nasiljem, se bomo borili na vseh frontah«, je dejal in požel aplavz v dvorani.

Nagrada za promocijo enakopravnosti spolov slovenski avtorici

Posebno nagrado za promocijo spolne enakopravnosti je žirija dodelila slovenski režiserki Maji Doroteji Prelog. Njen dokumentarec Cent’anni, ki je pred tem prejel nagrado občinstva na tržaškem filmskem festivalu, skozi osupljive posnetke narave govori o kompleksnih pokrajinah ljubezni. Potem ko je premagal smrtonosno bolezen se Blaž odpravi na kolesarsko dirko Giro d'Italia, njegova partnerica, avtorica filma, ima nalogo, da ta kolesarski podvig ovekoveči. Načrtovana vožnja od Dolomitov do Siclije, ki ima cilj, da par prevzame nadzor nad svojim življenjem se spremeni v pot samospoznavanja in odpiranja ran.

(Nagrado v višini 7,500 evrov omogoča Mastercard)

Najboljši dokumentarni film

V tekmovalnem programu v selekciji Rade Šešić se je žirija, ki so jo sestavljali Mandy Chang, ustanoviteljca in kreativna direktorica Freemantleove dokumentarne produkcije Undeniable, Marek Hovorka, češki direktor Mednarodnega festivala dokumentarnega filma Ji.hlava in kitajski režiser in producent Wang Xiaoshuai, odločila, da je najboljši dokumentarni film 30. sarajevskega festivala ukrajinski film Slika za spomin v režiji Olge Chernykh.

Režiserka nagrajenega filma se je javila prek videoklica, in se zahvalila Sarajevskem filmskem festivalu za njegovo velikodušnost in posluh.

»Ta nagrada je tudi za mojo mamo in mojo babico, ki še vedno živita pod rusko okupacijo, in želim si, da bi bili lahko tukaj z mano in delili ta prelep trenutek.

Dodala je še, da »ni prav, da v tem trenutku ne morem biti z vami, ker imam vizo samo za štiri dni,« in vsem gostom zaželela naj uživajo v zaključku festivala.

Najboljši kratki film

Srce Sarajeva za najboljši kratkometražni dokumentarec je dobil kosovski film Kot bolestno rumena v režiji Norike Sefa; nagrado za človekove pravice je prejela madžarska režiserka Anna Rubi za dokumentarec Tvoje življenje brez mene, ki se ukvarja s skupino mater otrok s posebnimi potrebami; posebna nagrada žirije pa je šla v roke grški avtorici Daphné Hérétakis za film To, kar zahtevamo od kipa, je, da se ne premika.

Srce Sarajeva za najboljši kratki film je dobil turški film Odsoten, režiserja Cema Demirera, nagrada za najboljši študentski kratki film pa je šla v roke srbski režiserki Nađi Petrović za kratki film Vonj po sveži barvi.

Tokrat so prvič podelili tudi nagrado za ekološko osveščenost, njen namen je, da dviguje zavest in osveščenost o okoljskih spremembah. »To je opozorilo vsem onesnaževalcem, ki jih govorimo: vidimo vas!« Nagrado so podelili lokalnem filmu, »avtorjem, ki so ustvarili zgodbo, ki spominja na triler«, režiserjema filma Nebo nad Zenico Zlatku Pranjiću in Nanni Frank Møller.