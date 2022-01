Sreča, ki utiša svarila narave

V nadaljevanju preberite:

Jagnje je bržčas eden od bolj nenavadnih filmov, kar ste jih videli oziroma kar jih je dalo leto absurda 2021. Tako nenavaden je, da se še lik v filmu vpraša, kaj hudiča se tu dogaja. Ni ne grozljivka, ne komedija, ne pravljica, ne znanstvena fantastika, ni ne družinska, ne naravovarstvena drama, ne grška tragedija, ne nor­dijska ljudska saga, ampak hibrid vsega naštetega.

Prvenec režiserja Valdimarja Johannssona je tako nenavaden, da so mu v Cannesu podelili nagrado za izvirnost, in z veliko verjetnostjo lahko še pred razkritjem nominacij zapišemo, da bo tudi resen kandidat za tujejezičnega oskarja (kar bo za Islandce prvič po letu 1992, ko se je za kipec potegoval film Children of Nature Fridrika Tora Fridrikssona).

V slovensko distribucijo je Jagnje pospremil glavni igralec Hilmir Saer Gudnason, ki je z mednarodno zvezdo Noomi Rapace (Dekle z zmajskim tatujem, Prometej, Sherlock Holmes: Igra senc) upodobil osamljen par, Mario in Ingvarja, ki posvojita čudo narave. Za Delo je spregovoril o filmu, o katerem je težko povedati kaj, ne da bi hkrati razkrili in razčarali vsebino s pomeni bogate zgodbe.