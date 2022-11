Umrl je igralec Davor Janjić

Na družbenih omrežjih je med kolegi filmarji in prijatelji zakrožila novica o smrti igralca Davorja Janjića. Umrl je v Beogradu, star 53 let. O tragični novici, da je sinoči v Vojnomedicinski akademiji (VMA) v Beogradu umrl Davor Janjić, poroča tudi spletni portal bosanskega časnika Dnevni avaz.

Janjić se je rodil v Tuzli 18. novembra 1969 in je mladost preživel v Sarajevu. Njegova starša sta bila oba zaposlena v Jugoslovanski vojski. Z igralstvom se je menda začel ukvarjati pri osmih letih, kasneje pa se je vpisal na akademijo dramske umetnosti v Sarajevu. Še kot študent je mesto zapustil, med letoma 1991 in 1996 je živel v Londonu, potem pa se je preselil v Ljubljano, kjer je filmsko umetnost tudi poučeval. Zadnja leta je živel in delal v Beogradu.

Igral je v številnih jugoslovanskih in tujih filmih. Svoje pomembnejše vloge je odigral med drugim v filmih Ono malo duše, Život sa stricem, Meja, Belle Epoque, Čaruga, Oslovska leta, L… kot ljubezen, Outsider, Petelinji zajtrk in Duhovi Sarajeva.

Janjić je igral tudi v številnih slovenskih celovečernih filmih, najbolj znan je bil gotovo po vlogi Seada v filmu Outsider Andreja Košaka (1997), ki je bil sedem let najbolj gledan film po osamosvojitvi in tudi slovenski kandidat za nominacijo za tujejezičnega oskarja. Na filmskem festivalu v Kairu je Janjić prejel nagrado za najboljšega igralca, »in to iz rok Charlotte Rampling,« se spominja ob novici pretreseni režiser Andrej Košak. »Spoznala sva se med snemanjem filma Čaruga Rajka Grlića, v katerem je on igral, jaz pa sem bil asistent režije,« je za Delo povedal Košak, ki je takoj spoznal, da je to človek, ki bo igral v njegovem prvem filmu. »Scenarij za Outsiderja sem pisal z njim v mislih,« je dejal.

Nastala je zgodba o Seadu, oficirskem otroku, z mamo Slovenko in očetom Bosancem, oficirjem JLA, ki se po zaradi očetove službe seli iz kraja v kraj. Ko se z družino preseli v Ljubljano, se vpiše v gimnazijo, najde prijatelje in celo simpatijo Metko (Nina Ivanič) in kot kaže, se njegovo življenje ustali. Stvari se zapletejo, ko pade pod vpliv punk gibanja, postane član glasbene skupine in se začne oddaljevati od miselnih vzorcev, ki jih goji njegovo patriarhalno usmerjeno okolje. Konflikt je neizbežen in trd, tragika seadove realnosti pa sovpade s časom Titove smrti.

»Davor je bil velik igralec in profesionalec, od njega sem se veliko naučil,« je še dodal režiser Košak.

Davor Janjić v filmu (A)torzija. Foto Arhiv Bsf

Janjić je nastopil tudi v celovečercih Saše Podgorška Sladke sanje (2001), v Petelinjem zajtrku (2007) v režiji Marka Naberšnika, Blues za Saro režiserja Borisa Jurjaševića, omnibusu Kratki rezi, v trilerju Jaz sem Frenk Metoda Pevca ter nazadnje je v stranskih vlogah nastopil tudi v dveh prvencih Prasica, slabšalni izraz za žensko v režiji Tijane Zinajić in Inventura Darka Sinka. V ožji izbor nominirancev za oskarja pa se je uvrstil kratki film (A)torzija (2002) Stefana Arsenijevića, v katerem je Janjić odigral glavno vlogo.

Za vlogo v filmu Življenje s stricem (1988) v režiji Krsta Papića je na filmskem festivalu v Montrealu prejel nagrado za najboljšega igralca.