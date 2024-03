Umrl scenarist filma o tem, kako je britanski kralj premagal govorno napako

David Seidler, avtor scenarija z oskarjem nagrajenega filma Kraljev govor, je umrl v starosti 86 let. Njegov menedžer Jeff Aghassi je za BBC potrdil, da je preminul v soboto na Novi Zelandiji, »kjer je počel to, kar ga je najbolj pomirjalo – ribaril«.

V Londonu rojeni scenarist, ki je tudi sam jecljal, je na velika platna prenesel zgodbo o tem, kako je britanski kralj Jurij VI. premagal svojo govorno napako.

Zaplet sledi resnični zgodbi kralja, ki je po nepričakovanem prijateljstvu z logopedom Lionelom Logueom pred drugo svetovno vojno premagal to pogosto psihosomatsko težavo.

David Seidler, scenarist, najbolj poznan po filmu Kraljev govor. FOTO: Wikipedija

»Pisal sem o sebi,« je Seidler povedal za BBC v intervjuju leta 2011.

Svojega oskarja za najboljši scenarij, ki ga je prejel leta 2011, je posvetil »vsem jecljavcem po svetu«. Ob prejemu nagrade se je zahvalil kraljici, ker ga »zaradi uporabe besede na F ni kaznovala«.

V filmu iz leta 2010 je igralec Colin Firth za svojo upodobitev kralja prejel tudi bafto za najboljšega igralca in oskarja.

Seidler je bil tudi avtor odrske adaptacije filma, ki je bila predvajana na West Endu leta 2012. Odrska različica Kraljevega govora je bila na West Endu prevedena v »več kot pol ducata jezikov«, vključno z italijanščino, japonščino in španščino. Uprizarjali so jo na štirih celinah.

Seidler, rojen leta 1937, se je v prvih dneh druge svetovne vojne in zadnjega večjega napada na London preselil v ZDA. Obiskoval je univerzo Cornell, kjer je prijateljeval z ameriškim pisateljem Thomasom Pynchonom.

Colin Firth v prizoru iz filma Kraljev govor (2011). FOTO: Press Release

Po poročanju LA Timesa se je na začetku kariere ukvarjal s prevodi japonskih sinhronizacij filmov o pošastih, na televizijo pa je prodrl s serijo Adventures of the Seaspray iz leta 1960. Pisal je tudi scenarije za otroške muzikale.

Svojo prvo nagrado Writers Guild je prejel za biografski film Onassis: The Richest Man in the World iz leta 1988, v katerem Raul Julia igra grškega ladijskega magnata Aristotela Onassisa.

Bil je tudi soscenarist komedije Francisa Forda Coppole iz leta 1988 Tucker: The Man and His Dream.

Kot je za BBC še dejal Aghassi, je imel Seidler pred smrtjo odprtih še kar nekaj projektov, tako serij kot dokumentarnih in igranih filmov. »Pri svojem delu se je osredotočal na lekcije življenja, ljubezni, izgube in ponovnega rojstva.«