Umrla je igralka Cloris Leachman

Osem emmyjev in kar 22 nominacij

Sedem desetletij pred kamerami

FOTO: Emma Mcintyre/AFP

Včeraj se je izteklo življenje filmske igralke in ene legend ameriške televizije, ki ji je vloga v filmski drami Zadnja kino predstava (The Last Picture Show)o odraščanju na zaspanem ameriškem podeželju v Teksasu iz leta 1971 prinesla oskarja.Milijoni Američanov in televizijskih gledalcev po svetu pa si jo bodo zapomnili predvsem zaradi vloge sosede in snobovske prijateljice Phyllis Lindstrom v humorističnem Šovu Mary Tyler Moore. Iz tega je kasneje izšla njena naslednja serija Phyllis.Televizijske produkcije so ji prinesle kar osem emmyjev in skupno 22 nominacij zanje. Velja za igralko, ki je dosegla največ nominacij zanje, skupaj zpa tudi za igralko, ki jih je največ dejansko dosegla. Šov Phyllis ji je prinesel tudi zlati globus.Prevzela je tudi vloge v treh filmih: v Mladem Frankensteinu (Young Frankenstein), Visoki napetosti (High Anxiety) in Smešni plati zgodovine (History of the World: Part 1).Brooks se je na novico o njeni smrti na twitterju odzval z besedami, da je bila »noro nadarjena«. Označil jo je za nenadomestljivo in duhovito dodal, da še vedno, kadar sliši hrzanje konj, pomisli nanjo. V mislih je imel njeno vlogo Frau Blücher v Mladem Frankensteinu, v katerem je njen nastop splašil vprežna konja ...Kariera Leachmanove je bila sicer dolga kar sedem desetletij. Po rodu je bila iz Iowe, formirala se je v newyorškem Actors Studiu pri, med njenimi sošolci je bil tudi. Nastopati je začela že v poznih 40. letih prejšnjega stoletja, med serijami, v katerih je nastopila v zgodnjem obdobju kariere, pa je tudi Lassie.Igrala je še pri devetdesetih letih, v zgodovino ameriških televizijskih šovov pa se je zapisala tudi kot najstarejša plesalka, ki se je še pri 82 letih udeležila projekta Zvezde plešejo. Dva filma, pri nastajanju katerih je sodelovala lani in predlanskim, sploh še nista doživela premiere.Včeraj je umrla na svojem domu v Encinitasu v Kaliforniji v visoki starosti 94 let, je sporočila njena zastopnica