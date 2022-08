V Grčiji živijo dlje

V mednarodnem programu Festivala kratkega film – FeKK, ki se je sklenil konec tedna, je glavno nagrado žirije prejel grški film Mikrobiom režiserja Stavrosa Petropoulosa, sporočilo organizatorjev povzema STA.

V filmu Mikrobiom se odvije trk dveh svetov, prebivalcev grškega otoka in znanstvenikov, ki raziskujejo njihovo dolgoživost in trenja med mladimi in starejšimi generacijami.

Mednarodna žirija, v kateri so bili Aleksandra Lawska, Sunčica Ana Veldić in Želimir Žilnik, mu je nagrado grand prix prisodila »za oblikovanje tako klasičnega cinema verité, ki vstopa v zasebno življenje ljudi skozi majhna vratca nečesa tako intimnega, kot je njihov stolček«. Kot so zapisali v utemeljitvi, so gledalci s kamero kot mikroskopom povabljeni, da analizirajo in zelo natančno opazujejo zaplete dolgega in zdravega življenja Ikarijcev.

Med slovenskimi kratkimi filmi je nagrado dobil film Sutherland v okvirju Matjaža Jamnika in Gaje Naje Rojec. Zanj je žirija ocenila, da vsebuje zanimiv prikaz krščanstva med prebivalci afriške vasi, ki sta ga avtorja uokvirila v sliko, ki simbolizira njuno pot. »Zamisel in referenčnost filma ter njegova iskrena, neomadeževana in subtilna realizacija naredijo ta film edinstveno kompleksen in prepoznaven.«

Sutherland v okvirju je zanimiv prikaz krščanstva med prebivalci afriške vasi. FOTO: Arhiv Fekka

Posebni omembi za slovenska filma

Posebni omembi sta v tekmovalnem programu slovenskih filmov dobila filma Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Emilie Pigeard ter Musical Žige Krajnca.

V mednarodnem tekmovalnem programu je žirija nagradila še hrvaški film Dokler smo bili tu Sunčice Fradelić ter podelila posebno omembo kosovskemu filmu Štiri tablete zvečer Learta Rame.

Animirani film Babičino seksualno življenje je prejel posebno omembo. FOTO: Arhiv Fekka

Festival kratkega filma je v 8. izdaji na različnih lokacijah v Ljubljani prikazal več kot 160 kratkih filmov iz 35 držav. Mednarodni tekmovalni program je obsegal vrhunce sodobne kratkometražne produkcije iz držav balkanskega polotoka, domač tekmovalni program pa izbor slovenskih kratkih filmov, za katerega so letos prejeli rekordnih 170 prijav.

Letošnji FeKK je beležil rekorden obisk. FOTO: Arhiv Fekka

Srbski režiser Želimir Žilnik je bil na festivalu zastopan s premiernim programom kratkih filmov Politične lekcije iz Zahodne Nemčije, ki so do nedavnega veljali za izgubljene.