Vstop v neznano prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Strokovna žirija 32. ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala, ki so jo sestavljali Sófia ­Ruttkay, Leyla Yılmaz in Sebastian Cavazza, je Panahu­ Panahiju dodelila glavno festivalsko­ nagrado vodomec zaradi ­»prevzemanja odgovornosti za obravnavo aktualnih problemov človeštva na zelo pretanjen in skrajno prodoren način«.

­»V Iranu okoli sebe opažam veliko ljudi, predvsem mladih, ki tavajo v brezupu. Občutek imajo, da v njihovi državi ni poti naprej, priložnosti vidijo zunaj, v tujini. Zaradi tega se v njihovem življenju kot v življenju družbe v Iranu rojevajo nasprotovanja in konflikti. Na eni strani je tradicija, na drugi modernizacija. Mladi so v tem okolju izgubljeni in iz tega se je porodila ideja za film,« nam je med drugim zaupal v intervjuju.