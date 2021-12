Za Človeka s senco Eme Kugler že 42. nagrada

Peti celovečerni igrani film umetnice Eme Kugler z naslovom Človek s senco nadaljuje uspešno pot po festivalih, kjer pobira nagrade. Doslej jih je skupaj prejel že 42, od avgusta do zdaj kar osem, je za STA sporočila umetnica. Ema Kugler se sicer trenutno posveča celovečernemu dokumentarnemu filmu o starovercih v Posočju.

Človek s senco je zadnji dve nagradi prejel na Mednarodnem filmskem festivalu zlati lemur (Golden Lemur International Film Festival – GLIFF) v Lizboni. Med oktobrskimi nagrajenci je prejel nagrado za najboljši eksperimentalni film in za najboljšo glasbo. Kot piše na festivalski spletni strani, na festivalu GLIFF vsak mesec med vsemi zmagovalci izberejo tri najprepričljivejša dela z velikim potencialom, ki jih uvrstijo v letni program. Tam se potegujejo za nagrado tisoč dolarjev in brezplačno promocijo na spletnih gledaliških platformah.

Prav tako v oktobru je na festivalu Mojstri filma (Masters of Cinema – MOC) v Moskvi prejel nagrado za najboljši eksperimentalni film. Dela neodvisnih ustvarjalcev mesečno ocenjuje skupina strokovnjakov iz ruske filmske industrije. Vsako leto izberejo 50 del, ki so predvajana v njihovem programu.

Na mednarodnem filmskem festivalu Art Stream v Moskvi je Človek s senco septembra prejel nagrado za najboljši eksperimentalni film. Mesečni festival z vsakoletnim dogodkom v živo je namenjen iskanju izjemnih del v različnih zvrsteh in oblikah umetnosti. Vsak mesec izberejo en film, glasbeni video in animacijo, ki bodo vključeni v letni dogodek. Dela ocenjujejo predstavniki filmske industrije, trije letni zmagovalci pa bodo imeli priložnost, da se pridružijo ocenjevalnemu odboru za naslednje leto.

Na Švedskem mednarodnem filmskem festivalu – SIFF v mestu Arvika je film Eme Kugler avgusta prejel nagrado za najboljši eksperimentalni celovečerni film. Med mesečnimi zmagovalci bo žirija izbrala filme, ki bodo predvajani pred občinstvom v živo.

Posebno omembo za najboljšo glasbo je film prejel tudi na Mednarodnem filmskem festivalu Diamantno oko (Diamond Eye International Film Festival) v Sankt Peterburgu. Na festivalu vsak mesec izberejo tri dela, ki jih bodo prikazali na letnem dogodku. Zmagovalec bo prejel nagrado v višini tisoč dolarjev.

Na letnem festivalu neodvisnega filma v mestu Cuidad dl Este v Paragvaju je Človek s senco prejel nagrado za najboljši eksperimentalni celovečerni film, na letnem mednarodnem filmskem festivalu v mestu Marbella v Španiji pa nagrado za najboljši igrani celovečerni film.

Film Človek s senco zaznamuje misel, da je največja zabloda človeka njegova iluzija, da je svoboden. Novorojeni nima izbire, brez svoje volje je porojen v ta svet in kot popolnoma nemočno bitje dan v dresuro civilizacijskih norm, ki jih določajo tisti, ki so na poziciji moči ... A kaj, če je mogoče kaj drugega, so vsebino filma povzeli na spletni strani Baza slovenskih filmov.

Film je nastal v produkciji Zavoda ZANK in v koprodukciji z VPK, NuFramom, Zvokarno, Mb Grip VPK projem, Big Heart Studiem ter s podporo Slovenskega filmskega centra. V glavnih vlogah so zaigrali Marko Mandić, Loup Abramovici in Nataša Matjašec Rošker.

Človek s senco je slavil tudi na 22. Festivalu slovenskega filma, kjer je prejel nagrado vesna za eksperimentalni film, medtem ko je Ema Kugler lani prejela Štigličevo nagrado za življenjsko delo.

Kot je za STA še zapisala umetnica, trenutno za RTV Slovenija ustvarja celovečerni dokumentarni film o starovercih v Posočju, ki bo temeljil na knjigi Pavla Medveščka Iz nevidne strani neba.